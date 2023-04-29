Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında kazandı Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Süper Lig’de 32. hafta maçında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Jorge Jesus'un ekibi Fenerbahçe, hakem Zorbay Küçük yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı bu mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, 3 golle kazandı Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Diego Rossi ile 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu attı. Sivasspor'un tek golü 76. dakikada Jordy Caicedo'dan geldi. Valencia, hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'de maçın başında sakatlanan Enner Valencia, ambulansla hastaneye götürüldü. Valencia'nın hastanede çekilen tomografisi temiz çıktı. Sarı-lacivertliler, 45+5'te İrfan Can Kahveci'nin VAR uyarısı sonrası kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Fark 3'e indi Süper Lig’de İstanbulspor beraberliğinin ardından Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe 67 puana yükseldi. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından Fenerbahçe'ye mağlup olan Sivasspor ise 37 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Fenerbahçe ise Giresunspor'a konuk olacak.