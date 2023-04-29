Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında kazandı

Süper Lig’de 32. hafta maçında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Jorge Jesus'un ekibi Fenerbahçe, hakem Zorbay Küçük yönetiminde Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

4 golün atıldığı bu mücadelede kazanan 3-1'lik skorla oldu.

Fenerbahçe, 3 golle kazandı

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Diego Rossi ile 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu attı. Sivasspor'un tek golü 76. dakikada Jordy Caicedo'dan geldi.

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında kazandı

Valencia, hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'de maçın başında sakatlanan Enner Valencia, ambulansla hastaneye götürüldü. Valencia'nın hastanede çekilen tomografisi temiz çıktı.

Sarı-lacivertliler, 45+5'te İrfan Can Kahveci'nin VAR uyarısı sonrası kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında kazandı

Fark 3'e indi

Süper Lig’de İstanbulspor beraberliğinin ardından Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe 67 puana yükseldi. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından Fenerbahçe'ye mağlup olan Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.

Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Fenerbahçe ise Giresunspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında kazandı
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında kazandı
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında kazandı
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında kazandı
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında kazandı