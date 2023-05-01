Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor Fenerbahçe, 3 Mayıs Çarşamba akşamı deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Sivasspor'la karşılaşacak. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Kupa randevusu öncesinde sarı-lacivertliler hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Hazırlıklar yarın sona erecek Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam ettirdikleri idmanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Fenerbahçe, ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Sivas’a hareket edecek.