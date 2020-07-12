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Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 12.07.2020 - 08:28
50 puanı bulunan Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılabilmek için 54 puanlı Sivasspor'u mağlup etmek istiyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık olacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Mehmet Ekibi karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor. Sivasspor'da tek eksik Hakan Arslan.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Deniz, Emre, Ferdi, Muric
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Cofie, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare