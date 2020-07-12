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    Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 08:28
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    Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    50 puanı bulunan Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılabilmek için 54 puanlı Sivasspor'u mağlup etmek istiyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık olacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Mehmet Ekibi karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor. Sivasspor'da tek eksik Hakan Arslan.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Deniz, Emre, Ferdi, Muric

    Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Cofie, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

    Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri #1

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