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Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovacko ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?