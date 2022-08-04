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Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 04.08.2022 - 12:27
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
Dinamo Kiev'e elenerek herkesi şaşırtan Fenerbahçe, Konfrerans Ligi'nde ise Slovacko ile eşleşti.
Bu eşleşmenin ilk maçını oynamaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip, kazanarak yoluna devam etmenin derdinde.
Yenilgi istemeyen Jorge Jesus, tüm kozlarını sahaya koymaya hazırlanıyor..
Maçı kaçırmak istemeyenler ise "Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe - Slovacko mücadelesi 4 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Maç, dijital medya platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
Biletler satışa çıktı mı, ne kadar?
Fenerbahçe ile Slovacko arasındaki 3. eleme turu ilk maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.