Petrol
94.48
-0.10%
Euro
18.1193
-0.15%
Dolar
18.5858
0.25%
Altın
995.11
0.07%
Borsa
3632
2.20%
Bitcoin
368.244
2.66%
BTXN Coin
8.31
-3.81%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Fenerbahçe taraftarı Güney Kıbrıs'ta takımını yalnız bırakmadı

    Fenerbahçe taraftarları, Güney Kıbrıs'ta oynanan AEK Larnaca maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
    • 14.10.2022 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe taraftarı Güney Kıbrıs'ta takımını yalnız bırakmadı

    Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca deplasmanına çıkan Fenerbahçe'yi, taraftarı yine yalnız bırakmadı.

    Kıbrıs Rum Kesimi'nden oynanan mücadelede Sarı-Lacivertli futbolseverler, kale arkasında kendilerine ayrılan bölümün büyük bir kısmını doldurdu. 7 bin 400 kişilik AEK Arena Stadı'nda tribünlerin büyük çoğunluğu doluydu.

    400 kişi desteğe geldi

    Temsilcimize bu karşılaşmada yaklaşık 400 kişi tam destek verdi. İlk dakikadan itibaren Fenerbahçe'nin tezahüratlarıyla yanında olan taraftarlar, son ana kadar da 12. Adam rolünü başarıyla yerine getirdiler.

    Ev sahibi ekibin tribünlerinden ilk yarıda oyuncularımıza zaman zaman lazer tutulması dikkatlerden kaçmadı. Stat ve çevresinde de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.

    Fenerbahçe taraftarı Güney Kıbrıs ta takımını yalnız bırakmadı #1


    Macaristan: Arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye
    Dünya

    Macaristan: Arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye

    Mertens ailesi: Oğlumuza Mehmet adını verebiliriz
    Futbol

    Mertens ailesi: Oğlumuza Mehmet adını verebiliriz

    AEK Larnaca'nın penaltı kazandığı pozisyon
    Avrupa Ligi

    AEK Larnaca'nın penaltı kazandığı pozisyon

    Görüş Bildir