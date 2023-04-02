Fenerbahçe taraftarından Beşiktaş derbisinde ‘Yönetim istifa’ tezahüratı

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, yönetime adeta ateş püskürdü.
Sarı lacivertli ekibin sahasında kapalı gişe oynanan derbide Fenerbahçe, 41. dakikada 1-0 öne geçerken, 51. dakikada 10 kişi kalan ezeli rakibi karşısında 62. dakikada 2-1 geriye düştü.
75. dakikada Redmond’ın şık golüyle siyah-beyazlılar skoru 3-1 yaptı.
Tribünlerden "yönetim istifa" sesleri
Bu golden sonra tribünler, 11’e 10 oynayan takımlarının 2 farklı geriye düşmesine tepki gösterip ‘Yönetim istifa’ tezahüratında bulundu. 75. dakikanın ardından 80. dakikada da istifa tezahüratları yükseldi.
90+1'de Aboubakar'ın 4. golü de tribünleri isyan ettirdi.
"Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fener’i ne hale getirdin?" sloganları atan taraftarlar orta sahada pas yapan Fenerbahçeli oyuncuları da zaman zaman ıslıkladı.