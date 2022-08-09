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    Fenerbahçe taraftarından Gustavo Henrique’ye tepki

    Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Gustavo Henrique, Ümraniyespor’a karşı ilk maçına çıkarken performansıyla tepki topladı.
    • 09.08.2022 - 10:37
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    Fenerbahçe taraftarından Gustavo Henrique’ye tepki

    Fenerbahçe ligin ilk haftasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak 2 puanı bıraktı ve lige istediği başlangıcı yapamadı.

    Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Henrique ise gösterdiği performansla adeta sınıfta kaldı.Gustavo Henrique taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi.

    Kadıköy'de oynanan maçtaki performansıyla sosyal medyada eleştiri konusu olan Gustavo Henrique, karşılaşmanın son anlarındaki müdahalesiyle tepki çekti.

    Fenerbahçe taraftarından Gustavo Henrique’ye tepki #1

    Topu taca yollayınca taraftar ıslıkladı

    Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda Gustavo Henrique topu taca vurunca taraftarlar adeta çileden çıktı.

    Ümraniyespor atağında kontrolüne alabileceği bir topu taca atan Brezilyalı savunmacı, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

    Fenerbahçe satın almadı

    Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique’nin geçmişte yaşadığı kronik diz sakatlığı nedeniyle önlem amaçlı olarak satın alma opsiyonlu kiralama formülünü kullanmıştı.

    Fenerbahçe taraftarından Gustavo Henrique’ye tepki #2


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