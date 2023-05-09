Fenerbahçe taraftarının Sergen Yalçın isteği Giresunspor beraberliği sonrasında şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar, gelecek sezonda takımın başında eski Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı görmek istiyor.

33 haftası geride kalan Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan arkasında yer alan Fenerbahçe'de, gelecek sezon adına sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımdan ayrılacağı iddiaları sürerken, spor yorumcusu Tümer Metin'den sürpriz bir açıklama geldi.

Eski milli futbolcu, geçmiş dönemde Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye gitme olasılığını değerlendirdi.

"Hayat yedirir lafı"

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde çok büyük eleştiriler alan Tümer Metin, o günleri hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin başına gelirse, çıkıp 'Tümer şöyle yaptı, böyle yaptı' falan demesinler. Bak, şimdiden uyarıyorum. Hayat yedirir lafı."

Fenerbahçe taraftarı, Sergen Yalçın'ı istiyor

Diğer yandan Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi için harekete geçti.

Sosyal medya platformu Twitter'da #SergenYalçınFenere etiketi ile binlerce paylaşım yapan sarı lacivertli taraftarlar, bu etiketi gündeme taşıdı ve yeni sezonda takımın Sergen Yalçın'a emanet edilmesini istedi.