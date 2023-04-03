Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yardımcısı: Şampiyonluk için sonuna kadar savaşmak gerekiyor Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Joao De Deus, Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldukları mücadelenin ardından, "Rakibimizin gerisindeyiz, puan farkı var ama şu anda şampiyonluk dışında kaldık diyemem. Sonuna kadar savaşmak gerekiyor" dedi.

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Süper Lig'in 27. haftası dev derbiye sahne oldu.

Beşiktaş, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti.

Jorge Jesus'un cezası nedeniyle sarı-lacivertlilerin başında yer alan yardımcı antrenör Joao De Deus, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Maçın çok önemli bir anı vardı. Kaçırdığımız penaltıdan sonra takım konsantrasyonu kaybetti. Rakip de girdiği pozisyonlar iyi değerlendirdi. O ana kadar takımımız maçı kontrol ediyordu" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk için sonuna kadar savaşmak gerekiyor"

Teknik heyet olarak her zaman öz eleştiri yaptıklarını dile getiren Deus, "Rakibimizin gerisindeyiz, puan farkı var ama şu anda şampiyonluk dışında kaldık diyemem. Sonuna kadar savaşmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.