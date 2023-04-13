Fenerbahçe, TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a hitaben bir mektup yazdı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TFF Genel Sekreter Kadir Kardaş'a yönelik bir mektup yazdı.

Kızılhan, kulübün resmi sitesinden yayınlanan mesajında PFDK'de görev yapan İlyas Çelik için tepki gösterdi.

Çelik'in Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçının ardından sosyal medya hesabından maçın hakemi Kadir Sağlam'ı eleştiren Mauro Icardi'ye 3 maç ceza kararı çıkacakken bu duruma engel olduğu konuşulmuştu.

Arjantinli futbolcu ise PFDK tarafından 150 bin TL ile cezalandırılmıştı.

"İlyas Çelik adlı şahsın kulübümüz ile ilgili gündeme düşen geçmiş paylaşımlarını takip ettik"

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

"Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan'ın Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a hitaben yazdığı mektup şu şekilde:



Sayın Kadir Kardaş,

TFF Genel Sekreteri



Ülkemizde futbolu yöneten, tarafsız ve bağımsızlığı sorgulanmaması gereken Türkiye Futbol Federasyonu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda görev alan İlyas Çelik adlı şahsın kulübümüz ile ilgili gündeme düşen geçmiş paylaşımlarını takip ettik.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Üyesi olan bu şahsın, kulübümüz ile ilgili ekte de yer alan ilgili paylaşımları tarafsızlıktan tamamen uzak, itham, algı ve yalan içeren ifadelerden oluşmaktadır.



Kulübümüz hakkında mesnetsiz ithamları bulunan bu şahsın, TFF'nin en yetkin ve tarafsız olması gereken kurullarından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda yer alıyor olması kabul edilemezdir.

Fenerbahçe, TFF'ye iki soru sordu

Konu ile ilgili şahsınız nezdinde Türkiye Futbol Federasyonu'na iki soru soruyoruz:



1. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri ışığında bu kişinin bu görevde olması ilgili ilkeler ile bağdaşmakta mıdır?

2. Bu şahıs, adil yaklaşımı sorgulanmaması gereken bu göreve, sahip olduğu taraflı duruş bilinerek mi getirilmiştir?



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu soruların cevaplarını ivedilikle beklediğimizi; bu şahıs hakkında atacağınız adımı takip ettiğimizi vurguluyoruz.



Burak Ç. Kızılhan

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri"

Öte yandan PFDK'da görev yapan İlyas Çelik'in geçmiş dönemde Fenerbahçe aleyhine attığı tweetler sosyal medyanın gündemine oturdu. Çelik'in yaptığı paylaşımlar şu şekilde;