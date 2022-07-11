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    Fenerbahçe, Tiago Çukur'u açıkladı

    Fenerbahçe, Tiago Çukur'u açıkladı

    Fenerbahçe, Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü Watford ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
    • 11.07.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 11:17
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    Fenerbahçe, Watford forması giyen Tiago Çukur ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

    Yapılan açıklamada, oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

    Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki için Watford'a 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

    İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

    "Kulübümüz İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir."

    Fenerbahçe, Tiago Çukur u açıkladı #1

    Geçen sezon ne yaptı?

    Geçen sezon Doncester Rover'da oynayan Tiago Barbaros Çukur, 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Genç futbolcu, 1.96 boyunda. Futbolcu, sağ ayağını da etkin kullanmasıyla biliniyor.

    Santrfor bölgesinde görev yapan genç oyuncu, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçların geniş kadrosunda yer alarak dikkat çekmişti.

    Fenerbahçe, Tiago Çukur u açıkladı #2


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