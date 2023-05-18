Fenerbahçe - Trabzonspor - CANLI SKOR

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46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor
40' Szalai'nin uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.
37' Hızlı gelişen hücumda sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin uzak köşeye düşündüğü plasesi direğin yanından auta gitti.
36' Larsen'in ceza alanında yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
34' Arda Güler, sağ kanattan hareketlenmek isteyen Ferdi'yi düşündü ancak top doğrudan auta gitti.
32' Miha Zajc'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Valencia dokundu. Son anda Larsen ayak uzattı.
30' Sağ çaprazda topla buluşan Marek Hamsik'in vuruşu direğin yanından dışarı gitti.
28' Sol kanattan çizgiye inen Diego Rossi'nin ortasında Enner Valencia kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
15' Köşe vuruşunda kafalardan seken top arka direğe açıldı. Topu son anda Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
11' Arda Güler nefis bir çalımla Siopis'ten sıyrılıp Batshuayi'nin önüne bıraktı. Sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
11’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor (Batshuayi)
7' Sağ çaprazda topu önünde bulan Arda Güler'in vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.
3' Uğurcan'ın uzun pasında Hamsik kafayla topu Umut'a indirmek istedi ancak top kaleci İrfan Can'da kaldı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, Rossi, Batshuayi, Valencia
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Doğucan, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok