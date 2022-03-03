Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kim yönetecek, belli oldu mu?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kim yönetecek, belli oldu mu?

Fenerbahçe - Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı hangi hakemin yöneteceği araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kim yönetecek, belli oldu mu?

3 Temmuz sürecinin ardından bir hayli gergin geçen Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi, bu hafta Kadıköy'de oynanacak.

Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacak olan bu iki takımdan Trabzonspor, şampiyonluk için gün sayıyor.

Fenerbahçe ligde üst üste 3 kez galibiyet aldı ancak her anlamda Trabzonspor'un elinin daha güçlü olduğu biliniyor.

İkinci Vitor Pereira döneminden sonra ikinci İsmail Kartal döneminin başladığı Fenerbahçe'de gözler bu maça çevrildi.

Bu kapsamda taraftarlar ise maçı hangi hakemlerin yöneteceğini araştırmaya başladı çünkü düdük çalacak olan hakemin maçın önüne geçilmesi istenmiyor.

Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kim yönetecek, belli oldu mu? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Cuma ve Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemleri ise henüz belli olmadı.

CUMA

Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

CUMARTESİ

Rizespor-Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Göztepe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

Konyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 6 Mart Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.