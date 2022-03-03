Fenerbahçe - Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu mu?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu mu?

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, maçın bilet fiyatları belli oldu mu?

28. haftasına girdiğimiz Süper Lig, Trabzonspor'un liderliğinde ve tüm heyecanıyla devam ediyor.

Liderlik koltuğundan inmeyen ve şampiyon olmak için artık günleri sayan Trabzonspor, en büyük rakibi Konya'yı geride bıraktı.

Konyaspor'un ardından Süper Lig'deki en önemli rakibi olan Fenerbahçe'yle karşılaşmaya hazırlanan Trabzon, bu maçtan 3 puanla evine dönmek istiyor.

3 Temmuz sürecinden bu yana önemli bir hale gelen ve gergin geçen maçı kimin kazanacağı şimdiden merak konusu...

Fenerbahçe ligde üst üste 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, maçın kendi sahasında olması ise avantajını artırıyor.

Maça gitmek ve takımını desteklemek isteyenler, karşılaşmanın zaman ve bilet fiyatlarını araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu mu? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 6 Mart Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

BİLET FİYATLARI

Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını resmi internet sitesinden duyurdu. 3 Mart Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet, 4 Mart Cuma günü ise saat 11.00 itibarıyla Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet satışa sunulacak.

Genel satışı 5 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak biletlerin fiyatları şu şekilde: