Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.
Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Emre, Rossi, Valencia, Batshuayi
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Doğucan, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok