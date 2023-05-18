Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.

Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Emre, Rossi, Valencia, Batshuayi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Doğucan, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok