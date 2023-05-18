Fenerbahçe, Trabzonspor'u üç golle geçti Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 34. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Nenad Bjelica’nın ekibi Trabzonspor, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kritik bir üç puan aldı

Mücadele ev sahibi sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 11. dakikasında Arda Güler'in asistinde Michy Batshuayi Fenerbahçe'yi öne geçirirken ikinci yarıda Luan Peres, 58. dakikada Zajc'ın asistinde farkı ikiye çıkardı.

71'de Enner Valencia skoru 3-0 yaparken 80'de Trezeguet penaltıdan farkı ikiye indirdi ancak Trabzonspor'a bu gol puan için yeterli olmadı.

Puan farkı 5 olarak kaldı

Süper Lig’de Giresunspor beraberliğinin ardından Trabzonspor’u mağlup eden Fenerbahçe, 71 puana yükseldi ve Galatasaray'la arasındaki puan farkını 5'te tuttu. Konuk ekip Trabzonspor ise Ankaragücü galibiyetinin ardından mağlup oldu ve 48 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe Hatayspor’un ligden çekilmesi üzerine haftayı BAY geçecek ve hükmen 3-0 kazanacak. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.