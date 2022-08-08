Fenerbahçe - Ümraniyespor - CANLI SKOR

Yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'u ağırlıyor.

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İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 2-1 Ümraniyespor

45+2' Gol... Fenerbahçe 2-1 Ümraniyespor (Valencia)

33' Emre Mor kendi yarı alanında aldığı topla 5 kişinin arasından çıktı ve Ümraniyespor ceza sahasına kadar taşıdı topu. Uzaktan yaptığı sert şut dışarıya çıktı.

29' Gol... Fenerbahçe 1-1 Ümraniyespor (Glumac)

19' Gol... Fenerbahçe 1-0 Ümraniyespor (Valencia) (P)

9' Fenerbahçe'de Valencia sağ kanattan içeriye ortaladı ama top doğrudan auta gitti.

6' Ümraniyespor'da Oguz Gürbulak'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

5' Fenerbahçe ön alanda yaptığı baskıyla rakibini hataya zorluyor.

3' Fenerbahçe'de Emre Mor ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten auta gitti.

2' Ümraniyespor'da Geraldo karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak Altay gole izin vermedi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe'nin evinde oynanan mücadele, 21.45'te başladı. Karşılaşmada, hakem Yaşar Keman Uğurlu düdük çalıyor.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapıyor. Mücadelenin dördündü hakemi Mert Güzenge. Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia.

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb.