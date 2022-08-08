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Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının ilk 11'leri
Yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'u ağırlayacak.
- 08.08.2022 - 20:52
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk edecek.
Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayak karşılaşmada, hakem Yaşar Keman Uğurlu düdük çalacak.
Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördündü hakemi Mert Güzenge. Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Henrique, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia.
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb.