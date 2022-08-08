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Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının muhtemel 11'leri
Yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'u ağırlayacak.
- 08.08.2022 - 08:40
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk edecek.
Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayak karşılaşmada hakem Yaşar Keman Uğurlu düdük çalacak.
Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördündü hakemi Mert Güzenge. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia
Ümraniyespor: Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Gagnidze, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Adel Bettaieb