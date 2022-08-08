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    Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının muhtemel 11'leri

    Yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'u ağırlayacak.
    • 08.08.2022 - 08:40
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    Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk edecek.

    Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayak karşılaşmada hakem Yaşar Keman Uğurlu düdük çalacak.

    Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördündü hakemi Mert Güzenge. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia

    Ümraniyespor: Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Gagnidze, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Adel Bettaieb


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