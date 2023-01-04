Fenerbahçe ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den Fenerbahçe ile Antalyaspor'un ve Ümraniyesporlu futbolcu Allyson'un PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Antalyaspor'u disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Aynı zamanda dün oynanan Ümraniyespor-Hatayspor mücadelesinde rakibine kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Ümraniyesporlu Allyson Santos PFDK'ya sevk edildi.

İşte verilen cezalar

Hukuk Müşavirliği'nce 04.01.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu ALLYSON AIRES DOS SANTOS'un 03.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 03.01.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi EMRAH ÇELİK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 03.01.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.