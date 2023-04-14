Fenerbahçe ve Galatasaray yabancı kuralı nedeniyle karşı karşıya TFF'nin yeni yabancı kuralını kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken, Fenerbahçe ve Galatasaray anlaşamadığı konulara bir yenisini daha ekledi.

Mayıs ayının başında TFF'nin yeni yabancı kuralını açıklaması beklenirken, Kulüpler Birliği de TFF'ye öneride bulunmak için sık sık toplantılar düzenliyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yabancı sınırının komple kaldırılmasını istediği ve ilk 11'de 11 yabancı futbolcunun da oynaması gerektiğini savunduğu öğrenildi. 9 kulüpten destek alan Özbek'in bu isteğine ise Ali Koç'un karşı çıktığı kaydedildi. Ali Koç sınırsız yabancıya karşı Fenerbahçe başkanı şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki sezon 8+3'ün devam etmesini istiyoruz. Çünkü bu karar için geç kalındı. Sonraki sezon sınırsız yabancı sahada olabilir." "Çoğunluğun dediği olmalı" Dursun Özbek'in ise bu sözlerin ardından şu cevabı verdiği belirtildi: "Sayın başkan (Koç) buradaki kulüplerin yüzde 70'i sınırsız olmasını istiyor. Fikrimiz net, çoğunluğun görüşü belli. Karar bizce böyle olmalı" Beşiktaş görüş belirtmedi Beşiktaş ise şimdilik toplantıya katılmazken, kararlarının yabancı sınırının esnetilmesi yönünde olduğu biliniyor. TFF'nin yabancı kuralını 2 hafta sonra açıklaması bekleniyor.