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    Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında Arda Güler anlaşması

    Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, genç yıldız Arda Güler konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı ve rakamı duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 10:31
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    Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında Arda Güler anlaşması

    Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde yönetim kurulunun isim sponsoru almak için TFF'ye başvuracağı ve sponsorluk için bir firmayla 1.5 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Kulüpte yaşanan ekonomik krizi çözmeye çalışan kırmızı-siyahlı yönetimin, bir firma ile isim sponsorluğu hazırlığında olduğunu öğrenen Gençlerbirliği taraftarları kulüp binasının önüne gelerek yönetime tepki gösterdi.

    Kırmızı-siyahlı taraftarlar, isim sponsorunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini açıkladı.

    "2.5 milyon euroya anlaştık"

    DHA'ya kulübün içinde bulunduğu durumu herkesin bildiğini ifade eden Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, "11 futbolcu dosyamız var. Bunların toplamı 3 milyon 681 bin euro. Bu dosyalardan şu ana kadar resmi olarak 9 tanesi bitti. Kalan dosyalarımızı da cumaya kadar bitirmek zorundayız. Bitirmezsek ayın 23’ünde eksi 3 puan cezası, 2 dönem Transfer yasağı cezası alacağız ve önümüzdeki sezon eksi 6 puanla başlayacağız. 2 dönem transfer yasağı demek seneye devre arasında bile transfer yapamamamız demek. Eksi 6 puan ve filiz lisans çıkartamıyorsun. 2 yıldır lisans çıkartamıyoruz çünkü. Buralarda ciddi tıkandık. Bu rakamlar da ciddi maliyetler Arda Güler’in satışını konuştuk. Başkanlar düzeyinde konuşuldu, anlaşıldı, 2,5 milyon euroya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin euroluk bedel ve sonraki satışlardan pay biçildi." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında Arda Güler anlaşması #1


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