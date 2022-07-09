Fenerbahçe, Willian Arao ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Brezilya ekibi Flamengo'dan transfer etmek istediği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Willian Arao ile el sıkıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe , Jorge Jesus yönetiminde transferlerine devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Flamengo'nun ön libero oyuncusu ile anlaşma sağladı.

3 milyon euro bonservis

Fenerbahçe'nin Willian Arao teklifini kabul eden Flamengo, oyuncusu için sarı-lacivertlilere tek şart sundu.

3 milyon euroluk teklifini kabul eden Brezilya ekibi oyuncunun hemen ayrılmasını istemiyor.

Anlaşmanın şartı olarak orta saha oyuncusunun Pazar günü oynanacak olan Corinthians maçında oynaması ve ardından Türkiye'ye seyahat etmesine izin verileceğini iletti.

Jorge Jesus taraftara rağmen istedi

Bu transfer haberlerinin ayyuka çıktığı günden bu yana ise Fenerbahçe taraftarı Arao'nun alınmaması için yönetime baskı yapıyordu.

Jorge Jesus'un istediği isimlerden biri olan Brezilyalı konusunda Ali Koç bu hamlesiyle Portekizli hocanın tarafında yer almış oldu.

Flamengo'da 291 maça çıktı

Ön libero dışında savunmada da görev yapabilen başarılı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Flamengo kariyerinde 291 maça çıkan Arao, 25 gol ve 21 asist kaydetti.