Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
377.320
1.27%
BTXN Coin
7.59
15.00%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Fenerbahçe, Willian Arao ile anlaştı

    Fenerbahçe, Willian Arao ile anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Brezilya ekibi Flamengo'dan transfer etmek istediği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Willian Arao ile el sıkıştı.
    • 09.07.2022 - 12:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe , Jorge Jesus yönetiminde transferlerine devam ediyor.

    Sarı-lacivertliler, Flamengo'nun ön libero oyuncusu ile anlaşma sağladı.

    3 milyon euro bonservis

    Fenerbahçe'nin Willian Arao teklifini kabul eden Flamengo, oyuncusu için sarı-lacivertlilere tek şart sundu.

    3 milyon euroluk teklifini kabul eden Brezilya ekibi oyuncunun hemen ayrılmasını istemiyor.

    Anlaşmanın şartı olarak orta saha oyuncusunun Pazar günü oynanacak olan Corinthians maçında oynaması ve ardından Türkiye'ye seyahat etmesine izin verileceğini iletti.

    Fenerbahçe, Willian Arao ile anlaştı #1

    Jorge Jesus taraftara rağmen istedi

    Bu transfer haberlerinin ayyuka çıktığı günden bu yana ise Fenerbahçe taraftarı Arao'nun alınmaması için yönetime baskı yapıyordu.

    Jorge Jesus'un istediği isimlerden biri olan Brezilyalı konusunda Ali Koç bu hamlesiyle Portekizli hocanın tarafında yer almış oldu.

    Flamengo'da 291 maça çıktı

    Ön libero dışında savunmada da görev yapabilen başarılı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Flamengo kariyerinde 291 maça çıkan Arao, 25 gol ve 21 asist kaydetti.

    Fenerbahçe'nin istediği Arao'nun pozisyon alma sıkıntısı - Haberi için tıklatın

    Fenerbahçe, Willian Arao ile anlaştı #2


    İlginizi Çekebilir

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Muleka: Hayatımın en özel günlerinden biri
    Transfer dosyası

    Muleka: Hayatımın en özel günlerinden biri

    Hangi kara yolunda çalışma var? 9 Temmuz Cumartesi kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 9 Temmuz Cumartesi kara yollarında son durum

    Görüş Bildir