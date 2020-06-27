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    Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 12:55
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    Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri #1

    Süper Lig'in 29. hafra karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

    Saat 18:30'da başlayacak karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
    Fenerbahçe bu karşılaşmaya 43 puanla girerken Yeni Malatyaspor ise 28 puanda.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmazken izin alarak ülkesine dönen Miha Zajc kadroda yer almıyor.

    Yeni Malatyaspor'da uzun süredir bulunmayan Eren Tozlu bu maçta da yok. Öte yandan teknik direktör Hikmet Karaman cezası nedeniyle kenarda takımını yönetemeyecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe:
    Altay Bayındır
    Nabil Dirar
    Serdar Aziz
    Simon Falette
    Hasan Ali Kaldırım
    Luiz Gustavo
    Ozan Tufan
    Ferdi Kadıoğlu
    Deniz Türüç
    Garry Rodrigues
    Vedat Muriqi

    Yeni Malatyaspor:
    Fabien Farnolle
    Issam Chebake
    Arturo Mina
    Teenage Hadebe
    Sakıb Aytaç
    Afriyie Acquah
    Robin Yalçın
    Gökhan Töre
    Murat Yıldırım
    Moryke Fofana
    Umut Bulut

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