- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 27.06.2020 - 12:55
Süper Lig'in 29. hafra karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
Saat 18:30'da başlayacak karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe bu karşılaşmaya 43 puanla girerken Yeni Malatyaspor ise 28 puanda.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmazken izin alarak ülkesine dönen Miha Zajc kadroda yer almıyor.
Yeni Malatyaspor'da uzun süredir bulunmayan Eren Tozlu bu maçta da yok. Öte yandan teknik direktör Hikmet Karaman cezası nedeniyle kenarda takımını yönetemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Altay Bayındır
Nabil Dirar
Serdar Aziz
Simon Falette
Hasan Ali Kaldırım
Luiz Gustavo
Ozan Tufan
Ferdi Kadıoğlu
Deniz Türüç
Garry Rodrigues
Vedat Muriqi
Yeni Malatyaspor:
Fabien Farnolle
Issam Chebake
Arturo Mina
Teenage Hadebe
Sakıb Aytaç
Afriyie Acquah
Robin Yalçın
Gökhan Töre
Murat Yıldırım
Moryke Fofana
Umut Bulut