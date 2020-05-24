Fenerbahçe, Yiğitali Bayrak'ı istiyor Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin TFF 3. Lig ekibinde forma giyen Yiğitali Bayrak ile ilgilendiği öğrenildi.

Ekonomik sorunlar nedeniyle yeni sezon için transfer çalışmalarında genç ve yerli isimlere yönelen Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu kez yine bir TFF 3. Lig ekibi olan Belediye Derince Spor Kulübü'nden Yiğitali Bayrak'ı listeye aldı.

Ancak, 10 numara pozisyonunda forma giyen 23 yaşındaki futbolcu için devrede olan tek kulüp ise Fenerbahçe değil...

BAŞKA TAKIMLAR DA İSTİYOR

Sarı-lacivertliler dışında Yiğitali Bayrak'ı; Denizli, Konyaspor, Kasımpaşa ve Altınordu'nun da istediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan 23 yaşındaki futbolcu; bu sezon takımıyla birlikte 27 maçta forma şansı bulabildi.

Yiğitali Bayrak, bu karşılaşmalarda ekibine 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.