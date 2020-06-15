Fenerbahçe yönetimi, oyunculardan indirim bekliyor

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'de yönetim, oyunculardan indirim talep etti. Uygulamanın mecburi değil, isteğe bağlı olduğu özellikle belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yönetim, kulüp ekonomisini düzeltmek için yeni çıkış yolları aramaya başladı.

Koronavirüs salgını sonrası son 3 aydır hemen hemen bütün gelirlerinden mahrum kalan sarı-lacivertli kulübe, oyunculardan da maaş indirimi konusunda herhangi bir olumlu cevap gelmemişti.

MECBURİ DEĞİL

Bu konu hakkında bir kez daha çalışma yapan yönetimin, 'isteğe bağlı indirim' adı altında bir kez daha futbolcuların kapısını çaldığı öğrenildi.

Oyunculardan yüzde 15 indirim bekleyen idareciler, uygulamanın mecburi değil, isteğe bağlı olduğunu özellikle belirtti.

Futbolcuların bu kez nasıl bir cevap vereceği merak konusu.