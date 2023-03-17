Fenerbahçe, Zenit'le hazırlık maçı oynayacak

Fenerbahçe, 8 günlük milli arada hazırlık maçı yapacak.
Sarı-lacivertliler, 20 Mart tarihinde başlayacak ve 28 Mart tarihinde son bulacak arada Zenit ile depremzedelere yardım için hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Maçın geliri deprem bölgesi için harcanacak
23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçın geliri, afet bölgesi için kullanılacak.
"Yaralarımızı birlikte saracağız"
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçemiz, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgelerimize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşılaşacak.
Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Yaralarımızı birlikte saracağız."