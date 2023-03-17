Fenerbahçe, Zenit'le hazırlık maçı oynayacak Fenerbahçe, Rus temsilcilerinden Zenit ile milli arada depremzedeler adına dostluk mücadelesi yapacak.

Fenerbahçe, 8 günlük milli arada hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertliler, 20 Mart tarihinde başlayacak ve 28 Mart tarihinde son bulacak arada Zenit ile depremzedelere yardım için hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Maçın geliri deprem bölgesi için harcanacak

23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçın geliri, afet bölgesi için kullanılacak.

"Yaralarımızı birlikte saracağız"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: