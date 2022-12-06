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Fenerbahçe'de 3 oyuncu kasayı dolduracak
Fenerbahçe'de, Mergim Berisha, Mbwana Samatta ve Dimitris Pelkas'ın satışlarıyla 12 milyon euroluk bir gelirin yaratılması amaçlanıyor.
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 15:18
Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonuyla kiraladığı isimlerden yüklü gelir elde etmenin planlarını yapıyor.
Bundesliga ekibi Augsburg, 300 bin euroya kiraladığı Mergim Berisha'nın 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.
Berisha, Samatta ve Pelkas yolcu
Genk'te kiralık olarak forma giyen Mbwana Samatta'nın satış opsiyonu da 4 milyon euro kazandırabilir.
Ligde lider olan Genk Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, opsiyon devreye girecek.
3 oyuncudan 12 milyon euro
Hull City'ye kiralanan Dimitris Pelkas için de İngiliz kulübü, sezon sonunda 4 milyon euro ödeyecek.
Gözden çıkarılan bu üç oyuncu 12 milyon euro kazandıracak.