Fenerbahçe'de 3 oyuncu kasayı dolduracak

Fenerbahçe'de, Mergim Berisha, Mbwana Samatta ve Dimitris Pelkas'ın satışlarıyla 12 milyon euroluk bir gelirin yaratılması amaçlanıyor.

Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonuyla kiraladığı isimlerden yüklü gelir elde etmenin planlarını yapıyor.

Bundesliga ekibi Augsburg, 300 bin euroya kiraladığı Mergim Berisha'nın 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.

Berisha, Samatta ve Pelkas yolcu

Genk'te kiralık olarak forma giyen Mbwana Samatta'nın satış opsiyonu da 4 milyon euro kazandırabilir.

Ligde lider olan Genk Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, opsiyon devreye girecek.

3 oyuncudan 12 milyon euro

Hull City'ye kiralanan Dimitris Pelkas için de İngiliz kulübü, sezon sonunda 4 milyon euro ödeyecek.

Gözden çıkarılan bu üç oyuncu 12 milyon euro kazandıracak.