Fenerbahçe'de alkışlar Miguel Crespo'ya

Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11’de görevlendirilen Miguel Crespo, takımının orta alanında üzerine düşen görevi layıkıyla yaptı.

Sarı-lacivertlilerin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus tarafından dün akşamki Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11’de görevlendirilen Miguel Crespo, takımının orta alanında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi.

Karşılaşmada başlama düdüğünün çalmasının ardından oyunun merkezindeki etkisini gösteren Crespo, takımının pas organizasyonunun hızlı bir şekilde ilerlemesinde etkin rol oynadı.

Sık sık ileri bölgeye çıkıp hücum hattındaki takım arkadaşlarına da destek veren Crespo, mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında şık bir gole imza attı.

Taraftarın beğenisini kazandı

Crespo, bu sezonki ilk golünü dün akşam Alanyaspor karşısında kaydetmiş oldu. Başarılı futbolcu, 81. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bırakırken Şükrü Saracoğlu tribünlerinde bulunan binlerce taraftarın alkışını aldı.

Crespo, dün akşamki performansıyla Sarı-Lacivertli formayla bu sezon 9 maçta bir gol ve 1 asiste ulaştı.