Fenerbahçe'de Ally Samatta krizi Fenerbahçe, 6 milyon euro bedelle Aston Vila'dan transfer ettiği Ally Samatta'yı satmak için yoğun uğraş veriyor.

Fenerbahçe, Aston Villa'dan 6 milyon euroya satın aldığı Ally Samatta'dan bir türlü kurtulamıyor. Önce Antwerp, daha sonra Genk kulübüne kiralık olarak yollanan Tanzanyalı forvetin satın alma opsiyonu Belçikalı kulüpte ancak 30 yaşındaki futbolcu, orada da istenileni veremedi. Sezon bitince dönecek Belçika ekibi, 32 resmi maçta 6 gol atabilen Samatta'nın bonservisini almayı düşünmüyor. Sözleşmesi 2024'te bitecek oyuncu sezon sonunda İstanbul'a dönecek. Forvet konusunda uzun yıllardır sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Ally Samatta'nın bir an önce satışının gerçekleştirilip takımdan ayrılmasını istiyor.