Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat oldu Fenerbahçe, sakatlığı bulunan kalecisi Altay Bayındır'ın başarılı bir bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Süper Lig'in 29. hafta maçında Fenerbahçe sahasında, Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla yendi.

Mücadelede sarı-lacivertlilerin kaptanı Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Ankaragücü maçında ise kaleyi İrfan Can Eğribayat devraldı. Genç kaleci başarılı performansıyla göz doldurdu. Ayrıca Altay Bayındır yerine sahaya Fenerbahçe'de kaptan olarak Enner Valencia çıktı.

Ameliyat oldu

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır, bıçak altına yattı.

Sarı-lacivertli kulüp, milli file bekçisinin başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirdiğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama: