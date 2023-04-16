Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat oluyor Fenerbahçe'de sezon başından beri belinden sorunlar yaşayan Altay Bayındır'ın ameliyat olması gerektiği öğrenildi.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelmişti. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan bu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe olmuştu.

Bu mücadelede ise sarı-lacivertli takımın kaptanı Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle eski takımı Ankaragücü karşısında oynayamamıştı. Altay'ın yerine ise kaleyi İrfan Can Eğribayat korumuştu.

Ameliyat olması bekleniyor

Lig maçında bel bölgesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sezon başından beri belindeki ağrılarla forma giyen milli file bekçisinin ameliyat olması gerekiyor.

Kararını henüz vermedi

Son dönemde ağrı şiddeti iyice artan ve oynamasına engel olmayan başlayan Altay, bu nedenle Ankaragücü karşılaşmasını da kaçırdı.

25 yaşındaki kalecinin hemen mi, yoksa sezon sonunda mı ameliyat olacağı hafta başında netleşecek.

Yeni sözleşme imzalamıştı

Geçtiğimiz haftalarda kulübü Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek yeni sözleşme imzalayan milli kaleci, bu sezon Fenerbahçe forması ile 40 maça çıktı ve kalesinde 45 gol gördü.