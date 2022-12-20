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    Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi

    Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi

    Fenerbahçe yönetimi, birçok teklifin yapıldığı Altay Bayındır ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 12:19
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    Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır'ın geleceği merak ediliyor.

    Yönetim, bir süredir 24 yaşındaki kaleci ve menajeriyle yeni kontrat için görüşme yapıyor.

    Yaklaşık 1 ay sonra istediği takımla sözleşme yapma hakkı doğacak olan Altay Bayındır ile henüz bir anlaşmanın yapılmaması taraftarların da tepkisini topladı.

    Yönetimin teklifini beğenmedi

    Vole'den Serdar Ali Çelikler'in haberine göre; yönetim ile Altay arasında sözleşme sorunu yaşanıyor.

    Yıllık 5 milyon lira kazanan Altay'a yönetim, yüzde 150 oranında zam teklifi etti, ancak oyuncunun menajerinin 25 milyon lira istemesi büyük bir sorun çıkardı.

    İstediği ücreti alamayan Altay'ın menajeri, yönetime kabul etmedikleri takdirde 2 kulübün isteğinin olduğunu iletti.

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    Başarılı file bekçisi, bir süredir Inter ve Ajax'ın takibi altındaydı. Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası kalecisi Kobel'i Bayern Münih'e satma ihtimali bulunan Dortmund'un da 24 yaşındaki file bekçisini listesine eklediği belirtildi.

    Altay'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 1 Ocak'tan itibaren yeni sezon için başka bir takıma imza atma hakkına sahip olacak.

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