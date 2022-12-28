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    Fenerbahçe'de Arda Güler belirsizliği

    Fenerbahçe'de Arda Güler belirsizliği

    Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarının çok şey beklediği Arda Güler'e ısrarla şans vermiyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 16:04
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    Fenerbahçe kendi evinde Hatayspor karşısında rahat bir galibiyet aldı.

    Taraftarların oyuna girmesini beklediği Arda Güler ise forma şansı bulamadı.

    Oyuna ikinci yarı Mert Hakan Yandaş, Lincoln, İsmail Yüksek, Emre Mor ve Serdar Dursun'u sokan Jorge Jesus'un, 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamını kullanıp Arda Güler'e süre vermemesi tepki topladı.

    16 haftada 32 dakika süre aldı

    16. haftası geride kalan Süper Lig'de yalnızca 32 dakika süre alabilen Arda Güler, son 9 haftada 4 dakika oynayabildi.

    Çoğunlukla Jorge Jesus'un tercih etmediği 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa maçlarında süre alıyor.

    Jorge Jesus tarafından tüm kulvarlarda toplam 303 dakika oyunda tutulan Arda'nın sözleşmesindeki madde ise yönetimi düşündürüyor.

    Fenerbahçe de Arda Güler belirsizliği #1

    Sözleşmesindeki oynama süresi

    Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olan genç yıldız bu sezon bin 500 dakikadan az süre alırsa, 5 milyon euroya serbest kalacak.

    Bu durum hem sarı lacivertli yönetimi hem de taraftarları korkutuyor. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, tüm tepkilere rağmen bu kararından vazgeçmiyor.

    Fenerbahçe de Arda Güler belirsizliği #2


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