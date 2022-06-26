Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu mu?

Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu mu?

Jorge Jesus ile yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, gidecek olan futbolcular belirlendi. Bu futbolcular, Jesus'un hazırladğı rapor sonrasında ortaya çıktı.

İsmail Kartal'dan sonra takımın başına Jorge Jesus'u getiren Ali Koç, yeni sezon için şampiyonluk hedefliyor.

Uzun zamandır şampiyon olamayan Fenerbahçe, bu sezon şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Şampiyonluk yarışına girmeden önce kadrosunu güçlendirmek isteyen kanarya, Jesus önderliğinde planlama yapmaya başladı.

Gönderilecek oyuncuları belirleyen Jorge Jesus, 2 haftayı aşan çalışma süresinin ardından raporu yönetime sundu.

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde, transfer operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Peki, Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu mu? İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu mu?

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Jorge Jesus göreve başlar başlamaz, takımdaki oyuncularla ilgili raporunu hazırladı.

Sarı-lacivertli takım, Max Meyer ve Steven Caulker'la sözleşme feshetmeyi planlıyor.Takımdan ayrılacağı konuşulan Kongolu defans oyuncusu Tisserand'dan 3 milyon euro gelir bekleniyor. Fenerbahçe, Lemos ve Novak'tan 1'er milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Yine geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısında başarılı bir performansa imzasını atan Miha Zajc ve Ekvadorlu forvet Valencia için de teklifler beklenecek.