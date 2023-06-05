Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a geri dön çağrısı Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım mumla aranıyor. Sarı-lacivertliler Ali Koç'un başarısızlığının ardından kulübü yeniden eski başkanlarının yönetmesini istiyor.

Fenerbahçeli futbolseverler, şampiyonluk hasretini bu sene de gideremedi.

Son olarak derbide Galatasaray'a 3-0 yenilen ve futbol anlamında oldukça ezilen sarı-lacivertlilerde sosyal medya adeta yıkıldı.

Ali Koç'u istifaya davet eden futbolseverler Aziz Yıldırım'ın geri dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın "Seni bu taraftarla göndereceğim." sözlerini de paylaşarak Ali Koç'un istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Son şampiyonluk 2014'te

Galatasaray'ın Süper Lig'de ipi göğüslemesiyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti de 9 yıla çıktı.

Sarı-lacivertliler, en son 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olmuştu.