Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olduğu Fenerbahçe'de, bugün ve yarın seçimli genel kurul heyecanı yaşanacak.

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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongre heyecanı başladı.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

Seçimin ilk gününde yaşanacaklar

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.

01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.

İşte Fenerbahçe'nin seçimli genel kurulunda dakika dakika yaşananlar...

08.56: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongrenin yapılacağı Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndan bir paylaşım yaptı.

09.00: Stat kapıları açıldı ve Fenerbahçe kongre üyeleri üye kartlarını alarak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için stada giriş yapmaya başladı.

10:05: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kongrenin yapılacağı Şükrü Saraçoğlu Stadı'na geldi.

10.10: Aziz Yıldırım ve Ali Koç, birbirleri ile tokalaştı.

10.14: Fenerbabçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, stada giriş yapmak için dışarıda kalabalık bir grubun bulunduğunu belirterek, kongrenin başlangıcının biraz daha süre alacağını duyurdu.

10.28: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantısını yönetmesi için Vefa Küçük'ü önerdi.

10.29: Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetecek.