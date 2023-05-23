Fenerbahçe'de borç 7.6 milyar lirayı aştı Süper Lig'de şampiyonluk yarışını kaybetmek üzere olan Fenerbahçe, mali anlamda da kötü durumda. Sarı-lacivertlilerin mevcut borcu 7.6 milyar lirayı aştı.

Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu 7.6 milyar TL’yi aştı, sene sonuna kadar 8 milyarı geçebilir. Başkan Ali Koç’un mali desteği ise 642 milyon TL’ye yükselmiş durumda.

Sarı-lacivertliler bir yandan şampiyonluk umudunu yitirirken, diğer taraftan da ekonomik zorluklarla boğuşuyor.

Rakamlar oldukça kötü

Bu ortamda haziran ayında mali genel kurula gidecek kulüp internet sitesi üzerinden faaliyet raporunu yayınladı. Rakamlar hiç de iç açıcı değil.

31 Aralık 2021'de 6 milyar 190 milyon TL olan borç 31 aralık 2022 itibarıyla 7 milyar 686 milyon TL'ye yükseldi; artış neredeyse 1.5 milyar TL.

Kısa vadeli varlıklar 2 milyar 448 milyon TL'yi aştı. Toplam özkaynaklar da 4 milyar 928 milyon TL tutarında eksiye döndü. Bu veri, 31 aralık 2021'de 3 milyar 8 milyar 889 milyon TL'ydi.

Bir önceki yıl 758 milyon TL olan ve 410 milyon TL'ye düşürülmesi planlanan 2022 dönem zararı, bunun iki katından fazla çıktı: 1 milyar 9 milyon TL.

Milyonlarca lira gider...

Kısa vadeli yükümlülükler 1 milyar 552 milyon TL artışla 3 milyar 407 milyon TL'ya çıktı. Bonservis ve menajerlere ödemesi gereken rakam 298 milyon TL. Bankalar Birliği ödemesi de bu kalemde: 709 milyon TL. Şubelerin yapılandırılan vergi borcu ise 417 milyon TL…

Kısa vadeli 758 milyon TL, uzun vadeli ise 3 milyar 185 milyar TL seviyesinde. Toplam finansal borç 3 milyar 943 milyon TL'ye yükseldi.

Kulübün duran varlıkları aktiflerinde 3 milyar 420 milyon TL temlik var. Bu rakam 2021 yılında 738 milyon TL'ydi. Fenerium ve Futbol A.Ş hisselerinde yaklaşık 34 milyon TL'lik rehin bulunuyor.