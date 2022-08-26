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    Fenerbahçe'de Caulker ile de yollar ayrıldı

    Fenerbahçe, Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.
    • 26.08.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:39
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    Fenerbahçe'de Caulker ile de yollar ayrıldı

    Fenerbahçe , İngiliz savunmacı Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

    Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Steven Caulker, Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Sierra Leoneli savunmacı resmi maçlarda Fenerbahçe forması giyemeden takımdan ayrıldı.

    Fenerbahçe de Caulker ile de yollar ayrıldı #1

    Fenerbahçe'de bu sezon ayrılan isimler

    Kim Min Jae

    Ozan Tufan

    Allahyar

    Berke Özer

    Samatta

    Max Meyer

    Marcel Tisserand

    Muhammed Gümüşkaya

    Mesut Özil

    Luiz Gustavo

    Jose Sosa


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