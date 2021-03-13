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Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 isim sınırda
Yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş sarı kart sınırında bulunuyor.
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 15:23
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Yarın oynanacak karşılaşma öncesi, sarı-lacivertli takımda 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor.
HAFTAYA DERBİ VAR
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin, eğer bu maçta kart görürse, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.