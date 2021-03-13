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Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 isim sınırda

Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 isim sınırda

Yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş sarı kart sınırında bulunuyor.