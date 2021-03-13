Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
450.000
5.73%
EXEN Coin
14.67
-1.27%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 isim sınırda

    Yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş sarı kart sınırında bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 isim sınırda

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

    Yarın oynanacak karşılaşma öncesi, sarı-lacivertli takımda 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

    HAFTAYA DERBİ VAR

    Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin, eğer bu maçta kart görürse, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

    Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

    Fenerbahçe de derbi öncesi 4 isim sınırda #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir