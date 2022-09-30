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    Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 sakat

    Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 sakat

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu. Serdar Aziz, Luan Peres, Joshua King ve Emre Mor'un derbide oynaması zor gözüküyor.
    • 30.09.2022 - 10:51
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    Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklar can sıkıyor.

    Dev maç öncesi savunmada sorun yaşanıyor. Jesus'un planları dahilinde yer alan Luan Peres ve Serdar Aziz'in sakatlığını atlatamaması üzerine stoper bölgesinde sadece Attila Szalai ve Gustavo Henrique kaldı.

    Fenerbahçe de derbi öncesi 4 sakat #1

    Emre Mor ve King de yok

    Üçlü stoper planından vazgeçen Jorge Jesus'a bir kötü haber de Emre Mor ve Joshua King'den geldi. İki futbolcunun da derbide forma giymesi imkansız gözüküyor.

    Taktiğini buna göre şekillendirecek olan Jesus'un 4'lü savunmayla Beşiktaş derbisine çıkması bekleniyor.

    Fenerbahçe de derbi öncesi 4 sakat #2

    Fenerbahçe de derbi öncesi 4 sakat #3


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