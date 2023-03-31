Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Beşiktaş derbisinde takıma galibiyet primi vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de yönetim, Beşiktaş derbisinde alınacak galibiyete büyük önem veriyor.

Başkan Ali Koç, bugüne kadar derbilerde özel prim uygulamasına çok fazla gitmese de Beşiktaş maçı için bu kuralı bozuyor. Başkan Koç, galibiyet halinde kesenin ağzını açacak.

İlk maç golsüz bitmişti

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele 0-0 sona ermişti.

Fenerbahçe bu maçı kazanarak hem bu sezon derbilerde yaşadığı şanssızlığı kırmak isteyecek hem de zirve yolunda Galatasaray ile baş başa kalmak isteyecek.

3 milyon lira...

Başkan Ali Koç da oyuncularını şevklendirmek için derbi galibiyetine 3 milyon lira prim dağıtacağını duyurdu.

Öte yandan Beşiktaş cephesinde ise prim konusunda herhangi bir girişim şimdilik gerçekleşmedi.