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    Fenerbahçe'de futbolcular kararlı: Pes etmek yok

    Beşiktaş beraberliğiyle zirve yarışında eline geçen fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe'de futbolcular, şampiyonluk için iddialarını sürdürmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 12:23
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    Fenerbahçe'de futbolcular kararlı: Pes etmek yok

    Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile berabere kalarak zirveyi yaklaşma şansını kullanamadı. Buna rağmen futbolcular, şampiyonluk iddiasını sonuna kadar sürdürmeye kararlı.

    "SON MAÇA KADAR SAVAŞA DEVAM"

    Luiz Gustavo, yaptığı açıklamada, "Ligin hâlâ ortada olduğunu düşünüyorum. Son maça kadar savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

    "MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

    Szalai ise, "Son dakikaya kadar savaşmayı ve mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe de futbolcular kararlı: Pes etmek yok #1

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