Altyapıya son yıllarda eskisinden daha fazla önem veren Fenerbahçe'de genç çalıştırıcı Onur Boran'ın çalışmaları da futbolcu adaylarının gelişiminde büyük öneme sahip.

Fenerbahçe’de geleceğin yıldızları genç antrenör Onur Boran’a emanet Kartal Fenerbahçe Futbol Okulu’nun genç çalıştırıcısı Onur Boran geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü mezunu olan Boran, genç yeteneklerle olan özel ilgisiyle çocukların sevgisini kazandı.

Boran; aktif olarak 2017 yılından bu yana Kartal Fenerbahçe Futbol Okulu Koordinatörlüğünü yürütüyor.

Boran, Türk futbolunun gelecek vadeden antrenörlerinden biri. Çocuklarla bire bir ilgilenen, düzenli rapor tutup ailelerine ve kulübe sunan genç çalıştırıcı, bütün mesaisini yeni yetenekleri keşfetmekle geçiriyor.

Boran yaptığı açıklamada, "Kartal Fenerbahçe Futbol Okulu olarak, 2017 yılından bu yana Türk Futboluna ve Fenerbahçe altyapısına sporcularımızı hazırlıyoruz. Bu doğrultuda Türk Sporu ve Fenerbahçe kültürüne uygun sporcular yetiştirmek en büyük amacımızdır. 5 ile 15 yaş arası futbola gönül vermiş tüm çocuklarımıza Temel Futbol Eğitimi vermek ile birlikte spor kültürü, spor ahlakı ve spor disiplini aşılıyoruz." dedi.

“Velilerin rolü büyüktür”

Çalışmaları hakkında da bilgi veren Onur Boran; "Sporcuları, ilk etapta genel bir tarama testine tabii tutuyoruz. Her yaş aralığında, seviye ve yarışmacı gruplarımız mevcuttur. Her sporcu bu sayede kendi seviyesine uygun antrenman metotları görmekte ve takım arkadaşları ile sürekli ve verimli bir süreç geçirmektedir. Spor ve Eğitim sürecinin birlikte yürütülmesi ve en doğru verimin alınması adına bu süreçte sporcu velilerinin rolü büyüktür. Sokak ve oyun kültürünün kalmadığı, çocukların elektronik ortamda bolca vakit harcadığı bu zamanda Sportif Faaliyetler büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

“Her türlü desteği sağlıyoruz”

Boran konuşmasına şu şekilde devam etti: "Futbol Okulu Faaliyetlerimize haftanın 6 günü devam ediyoruz. Hafta sonu gruplarımız da çalışmalar 09.00 – 16.00 arası, hafta içi gruplarımız ise çalışmalarına okul sonrası 18.00 – 21.00 arası devam etmektedir. 5-15 yaş arası her çocuk hem hafta içi hem de hafta sonu faaliyetlerine katılabilmektedir. Aynı zamanda yaklaşık 10 kız sporcumuz ile Kadın Futboluna gerekliği desteği sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz.”





“Tüm çocuklarımızı bekliyoruz”

Boran son olarak "Her sporcu, kendi gelişim seviyesine, kendi fizik düzeyine ve kendi yaş aralığına uygun akranları ile 16-18 kişilik gruplarda çalışmalarına 12 ay boyunca belirli bir program dâhilinde devam etmektedir. Yaklaşık 350 sporcu ve 8 akademisyen çalıştırıcı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sporcularımızı ile saha içi olduğu kadar saha dışında da takip etmeye çalışıyoruz. Beslenme alışkanlıkları, yatış-kalkış saatleri, kitap okuma alışkanlıkları ve okul derslerinin sürekliliğinin takibi eğitim kapsamımız içerisine dâhildir. Eğitim sürecimize Kartal’da Esentepe mahallesinde Yeşilyurt Spor Tesislerinde devam ediyoruz.5-15 yaş arası futbola gönül vermiş kız – erkek tüm çocuklarımızı bekliyoruz." diyerek konuşmasına son verdi.