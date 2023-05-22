Fenerbahçe'de golcü gündemi: Divock Origi Bu sezon da şampiyonluk hayalleri suya düşen Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sözleşmesi bitiyor. Ali Koç ve kurmayları da Divock Origi için harekete geçti.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, forvet hattı için flaş bir isim gündeme geldi. Enner Valencia'nın sözleşme imzalamama ihtimalini de değerlendiren sarı-lacivertliler, Milan'ın deneyimli futbolcusu Divock Origi'yi listesine ekledi. 3 gole katkı sağlayabildi Milan'ın geçirdiği kötü sezonun ardından takımdan ayrılması planlanan Origi için İtalyan devinin 7-8 milyon euro arasında bir gelir beklediği aktarıldı. Öte yandan golcü oyuncuyla Premier Lig devi West Ham United'ın da ilgilendiği biliniyor. Bu sezon Milan formasıyla 35 resmi maça çıkan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçlarda sadece 2 gol 1 asist kaydetti.