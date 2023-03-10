Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Gustavo Henrique, takımdan ayrılmak için sezonun kalan bölümündeki ücretini de istiyor.

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada olan ve Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 yenilerek tur şansını İstanbul'a bırakan Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor.

Samet'in gelmesinde sonra gözden düştü

Yaz transfer döneminde Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Brezilya ekibi Flamengo'dan kadroya katılan Gustavo Henrique, devre arasında Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transfer edilmesiyle gözden düşmüştü.

Sezonun kalan bölümündeki ücretini de talep ediyor

Kiralık olarak kadroya katılan oyuncuyla Fenerbahçe yollarını ayırmak istiyor. Ancak Gustavo ve sarı-lacivertliler arasında bir pürüz ortaya çıktı.

29 yaşındaki futbolcunun sezonun kalan bölümündeki alacaklarını talep etmesi üzerine görüşmeler çıkmaza girdi.

3 gol kaydetti

Sezon başında ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile 22 maça çıktı. Savunma oyuncusu, bu maçlarda 3 gol atmayı başardı.