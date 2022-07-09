Jorge Jesus yönetiminde yeni sezonu açmaya hazırlanan Fenerbahçe'de bazı futbolcular ile yollar ayrılacak. Şampiyonluk hedefleyen kanarya, kadrosunu kaliteli oyuncularla güçlendirmek istiyor.

İsmail Kartal'dan sonra Jorge Jesus'u takımın başına getiren Ali Koç, 2022-2023 sezonu için şampiyonluk hedefliyor.

Bu kapsamda oyuncu kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yeni sezonda fayda sağlamayacak olan futbolcuları ise göndermek istiyor.

İlk olarak Fenerbahçe ile kalıplaşmış oyunculardan olan Ozan Tufan'ı gönderen camia, yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Şampiyonluğu riske atmak istemeyen yönetimin kimleri göndereceğine ise Jorge Jesus karar verecek.

Jesus'un kararlarını merak edenler, "Fenerbahçe'de hangi oyuncular ayrılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe'de hangi oyuncular ayrılacak? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'de hangi oyuncular ayrılacak?

NTV SPOR'un FOTOMAÇ'tan derlediği haberine göre; Sarı-lacivertli ekipte 4 oyuncunun ise geleceği belirsizliğini koruyor.

Avusturya kampına sakat oldukları gerekçesiyle dahil edilmeyen Lemos, Meyer, Tisserand ve Caulker'ın durumları hala netlik kazanmadı. Takımdan ayrılması planlanan oyuncular ile ilgili olarak çalışmalar sürdürülüyor.

Fenerbahçe'de tüm hazırlıklar Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçına göre yapıldı. Teknik direktör Jorge Jesus, her kulvarda şampiyonluk parolası ile çıkacağı sezona emin adımlarla girmek isterken, ilk engeli sorunsuz aşmak istiyor.