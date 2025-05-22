Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürdü

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Çabukluk ve kuvvet programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında bireysel çalışmalarla noktalandı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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