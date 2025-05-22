Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürdü

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve kuvvet programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında bireysel çalışmalarla noktalandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.