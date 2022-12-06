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    Fenerbahçe'de iki sakatlık

    Fenerbahçe, Enner Valencia'nın 2, Ezgjan Alioski'nin ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 13:40
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    Fenerbahçe'de iki sakatlık

    Fenerbahçe, Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

    Sarı-lacivertliler, milli takımda dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın 2 haftalık tedavi sürecinden sonra takıma katılacağını açıkladı.

    Açıklama geldi

    Antrenmanda sakatlanan Ezgjan Alioski ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

    İşte kulüpten yapılan açıklama;

    "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.

    Fenerbahçe de iki sakatlık #1

    2. derece zorlanma tespit edildi

    Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır."

    Fenerbahçe de iki sakatlık #2


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