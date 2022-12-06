- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe'de iki sakatlık
Fenerbahçe'de iki sakatlık
Fenerbahçe, Enner Valencia'nın 2, Ezgjan Alioski'nin ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 13:12
- Güncelleme : 06.12.2022 - 13:40
Fenerbahçe, Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
Sarı-lacivertliler, milli takımda dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın 2 haftalık tedavi sürecinden sonra takıma katılacağını açıkladı.
Açıklama geldi
Antrenmanda sakatlanan Ezgjan Alioski ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.
2. derece zorlanma tespit edildi
Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır."