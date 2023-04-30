Fenerbahçe'de Jesus, Zico'yu yakaladı Jorge Jesus, Zico'dan (2007/08) bu yana Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de üst üste beş deplasman galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler 10 kişi kaldığı mücadeleyi 3-1 kazanarak bu zorlu deplasmandan 3 puanı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağında olan teknik direktör Jorge Jesus'un deplasman karnesi ise oldukça göze çarpıyor.

Deplasmanda Zico'dan sonra en iyisi

En çok dikkati çeken unsur olan deplasman Jesus'un karnesinde belki de en iyi olduğu alan.

Jorge Jesus, Zico'dan (2007/08) bu yana Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de üst üste beş deplasman galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.